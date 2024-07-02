Госконтролер: "Проверим необходимость расследования освобождения директора больницы "Шифа"

Государственный контролер Матаниягу Энгельман принял участие в церемонии вручения лицензий Коллегии аудиторов, проходившей в Иерусалиме. В начале своего выступления госконтролер упомянул о недавнем освобождении террористов из-под стражи, в том числе директора больницы "Шифа". Он также отметил, что ответственность за содержание в тюрьмах террористов "Нухбы" должна перейти от ЦАХАЛа к Управлению тюрем и заявил: "Мы проведем проверку, чтобы убедиться в безопасности сотрудников и сотрудниц тюрем, охраняющих террористов".

"Согласно данным служб безопасности, в больнице "Шифа" совершались серьезные преступления. Естественно, директор больницы, захваченный ЦАХАЛом в ноябре, несет за это ответственность. Его освобождение на этой неделе, наряду с освобождением других террористов, сопровождалось взаимными обвинениями между министрами и высокопоставленными лицами в системе безопасности. Дискурс, который ведется между государственными органами и системой безопасности по этому вопросу, вызывает опасения, что доскональная работа по изучению всех аспектов освобождения террористов проведена не была. Поэтому я намерен запросить у премьер-министра отчеты, которые будут представлены ему по вопросу освобождения террористов. После изучения этих отчетов мы рассмотрим необходимость проведения проверки по этому вопросу. Важно убедиться, что процесс принятия решений по этому вопросу не является симптомом более глубокой проблемы в процедурах принятия решений по вопросам безопасности", – сказал Энгельман.

Относительно передачи ответственности за заключенных-террористов от ЦАХАЛа к Управлению тюрем, госконтролер напомнил о докладе, который был опубликован по этому вопросу, и заявил, что "в докладе от ноября 2022 года были выявлены сексуальные домогательства заключенных-террористов по отношению к солдаткам, служащим в тюрьмах, и что командный состав не предоставляет необходимую поддержку охранникам при работе с заключёнными-террористами. После того как сотрудники Управления госконтролера встретились с охранницами, служившими во всех тюрьмах, где содержатся заключенные-террористы, было выявлено что 38% из них заявили о том, что они подвергались сексуальным домогательствам. С передачей охраны террористов "Нухбы", некоторые из которых были замешаны в серьезных сексуальных преступлениях, от ЦАХАЛа к Управлению тюрем, я ожидаю от Управления тюрем, что оно извлечет уроки из опубликованного нами доклада. Я намерен провести проверку по этому вопросу, чтобы убедиться, что все охранники и охранницы в тюрьмах находятся в безопасности".

Три месяца назад госконтролер упомянул тот факт, что ЦАХАЛ приказал курсанткам офицерского курса охранять террористов, несмотря на доклад от ноября 2022 года. Тогда Энгельман пояснил, что "это противоречит нашему докладу о безопасности солдаток, опубликованному чуть более года назад, и показывает, что уроки из этого тревожного доклада усвоены не были".