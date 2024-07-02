Ифат Шаша-Битон отдохнет от политики: "Не могу существенно влиять на путь страны"

Депутат Кнессета Ифат Шаша-Битон ("Ямин Мамлахти") объявила о своем решении временно отойти от политической жизни, поскольку сложившаяся политическая реальность "не позволяет ей существенно влиять на путь страны". "Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы затем вырваться вперед", – написала она на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Чуть больше девяти лет назад, когда я пришла в Кнессет, я дала себе два обещания: быть верной себе, своим ценностям, своим убеждениям, даже если это потребует от меня заплатить политическую цену, а если короче – не сбиваться с пути, – написала Шаша-Битон, перечислив затем всю череду постов в парламенте и правительстве, которые она занимала за эти годы. – И второе – в тот момент, когда я почувствую, что у меня нет возможностей и инструментов оказывать влияние и вносить свой вклад в изменение существующей реальности, я встану и уйду".

"Нынешняя политическая реальность не позволяет мне значительно – или хоть как-то – влиять на путь нашей страны, – продолжила Шаша-Битон. – В те месяцы, когда я находилась в кабинете министров и в правительстве, дали мне лучше понять, насколько возможно и необходимо руководить войной иначе, и в тылу, и на фронте. Я знаю, что можно иначе. Но именно с этим знанием мне еще тяжелее осознавать, что в нынешней ситуации у меня крайне мало возможностей для влияния. Поэтому я приняла болезненное решение на данном этапе сделать перерыв в политической жизни".

Далее бывшая министр образования напоминает о тяжелом положении жителей севера Израиля, которые не знают, когда вернутся домой, о провалах военной стратегии во всех возможных аспектах, о том, что правительство "занято только собственным выживанием, а не работой с поставленными войной задачами и последствиями военных действий". Она подчеркивает необходимость вернуть всех похищенных домой.

Она благодарит обращавшихся к ней граждан, "своего друга депутата Гидеона Саара", а также "своего дорогого друга Моше Кахлона", благодаря которому она пришла в политику. Ифат Шаша-Битон указала, что планирует заняться общественной деятельностью.