Четверо пострадавших в результате ДТП на 89-м шоссе

На 89-м шоссе, в районе поселка Миилия, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали с места аварии, что пострадали четыре человека. Состояние одной пострадавшей (женщины примерно 70 лет) тяжелое, трое получили травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.