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Израиль

Четверо пострадавших в результате ДТП на 89-м шоссе

Мада
ДТП
время публикации: 01 июля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 21:29
Четверо пострадавших в результате ДТП на 89-м шоссе
Пресс-служба МАДА

На 89-м шоссе, в районе поселка Миилия, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали с места аварии, что пострадали четыре человека. Состояние одной пострадавшей (женщины примерно 70 лет) тяжелое, трое получили травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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