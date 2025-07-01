Четверо пострадавших в результате ДТП на 89-м шоссе
время публикации: 01 июля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 21:29
На 89-м шоссе, в районе поселка Миилия, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали с места аварии, что пострадали четыре человека. Состояние одной пострадавшей (женщины примерно 70 лет) тяжелое, трое получили травмы средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в медицинский центр Галилеи в Нагарии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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