x
02 июля 2025
|
последняя новость: 18:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 июля 2025
|
02 июля 2025
|
последняя новость: 18:50
02 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Исраэль Айхлер возглавит министерство строительства

Мин.строительства
время публикации: 02 июля 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 02 июля 2025 г., 18:16
Исраэль Айхлер возглавит министерство строительства
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство строительства останется в руках блока "Яадут а-Тора" - представителя гурских хасидов Ицхака Гольдкнопфа сменит представитель бельзских хасидов из фракции "Агудат Исраэль" Исраэль Айхлер.

Напомним, что после ухода Гольдкнопфа из правительства по требованию гурского адмора из-за отсутствия подвижек в утверждении закона о призыве, и.о. министра был назначен Хаим Кац, однако де-факто у руля министерства остались два представителя гурских хасидов – гендиректор Йегуда Моргенштерн и глава канцелярии министра Моти Бабчик.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 июня 2025

Гольдкнопф ушел, но у руля минстроя останутся люди Гурского адмора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2025

Вступило в силу увольнение из правительства Ицхака Гольдкнопфа