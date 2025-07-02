Исраэль Айхлер возглавит министерство строительства

Министерство строительства останется в руках блока "Яадут а-Тора" - представителя гурских хасидов Ицхака Гольдкнопфа сменит представитель бельзских хасидов из фракции "Агудат Исраэль" Исраэль Айхлер.

Напомним, что после ухода Гольдкнопфа из правительства по требованию гурского адмора из-за отсутствия подвижек в утверждении закона о призыве, и.о. министра был назначен Хаим Кац, однако де-факто у руля министерства остались два представителя гурских хасидов – гендиректор Йегуда Моргенштерн и глава канцелярии министра Моти Бабчик.