Израиль

Воспитатель учреждения для людей с РАС обвиняется в издевательствах над подопечными

Социальные проблемы
Прокуратура
Аутизм
Ришон ле-Цион
время публикации: 17 февраля 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 13:20
время публикации: 17 февраля 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 13:20
Flash90

Государственная прокуратура подала в мировой суд Ришон ле-Циона обвинительное заключение против воспитателя учреждений для детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра в районе Шфела: он обвиняется в жестоком обращении с подопечными.

По данным обвинительного заключения, 55-летний Эяль Бен-Харуш из Ришон ле-Циона в двух различных учреждениях напал на подопечных, находившихся под его ответственностью.

В одном случае 12-летний мальчик с РАС бросил в него пластиковую бутылку, в ответ обвиняемый подошел к мальчику, схватил его за волосы и встряхнул, причинив ему травму.

В другом случае пострадавшим был 24-летний подопечный с РАС, на которого обвиняемый напал в закрытой комнате во время занятий. Подопечный несколько раз подходил к обвиняемому, тот отправлял его сесть на свое место. Затем подопечный подошел к двери и постучал по ней ладонью. Тогда обвиняемый напал на него, прижал его к стене и дал несколько пощечин.

Эялю Бен-Харушу вменяется нападение на беспомощного несовершеннолетнего с причинением телесных повреждений и нападение при отягчающих обстоятельствах.

