OECD раскритиковала израильскую схему поддержки детей аутичного спектра

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала отчет о поддержке детей в аутичном спектре в странах-членах организации, в котором раскритиковала схему поддержки, действующую в Израиле.

Согласно отчету, Израиль – единственная страна OECD, автоматически выплачивающая пособие каждому ребенку с диагнозом "аутизм" вне зависимости от потребностей и уровня функционирования ребенка и от влияния ухода за ним на трудоспособность родителей.

Следствием этой политики стал восьмикратный рост числа диагнозов за 13 лет, завышенная помощь высокофункциональным детям и недостаточная – детям с тяжёлым аутизмом. Это провоцирует колоссальный рост государственных расходов и снижает качество помощи тем, кто нуждается в ней больше всего.

Число детей до 18 лет, получающих пособие в связи с диагнозом "аутизм", выросло в 8 раз – с 7292 в 2011 году до 60195 в 2024-м. В других странах ОЭСР число диагностированных детей также растёт, но не такими быстрыми темпами, а на 6-10% в год. При этом следует подчеркнуть, что речь идет не о росте распространенности аутичных расстройств, а о росте диагностирования в связи с повышением осведомленности и снижения стигматизации.

"В то время как во всех остальных исследованных странах доступ к поддержке определяется прежде всего потребностями ребенка, Израиль выделяется как единственная страна, где сам диагноз гарантирует доступ к услугам и пособиям. Это порождает искажение в распределении ресурсов – семья с ребенком в аутистическом спектре с низкими потребностями получит в Израиле больше поддержки, чем в любой другой исследованной стране. Семья же с ребенком с высокими потребностями в помощи получит лучшую, а нередко и значительно лучшую , поддержку в других странах OECD", – говорится в отчете.

Авторы отчета рекомендуют Израилю три ключевых реформы: отказ от автоматического права на пособие по медицинскому диагнозу и переход к оценке функциональных возможностей; замена единого пакета услуг индивидуальной поддержкой, исходящей из потребностей конкретного ребенка; усиление контроля над процессом диагностики.