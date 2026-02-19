x
Здоровье

Детям ультрарелигиозного сектора диагностируют аутизм с двухлетним опозданием

время публикации: 19 февраля 2026 г., 17:55
Детям ультрарелигиозного сектора диагностируют аутизм с двухлетним опозданием
Chaim Goldberg/Flash90

Новое исследование Центра Тауба показывает существенные различия между различными группами в израильском обществе в том, как оказывается помощь детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). В среднем, в ультраортодоксальном секторе дети с аутизмом получают диагноз после 4,5 лет – намного позже возраста желательного начала корректирующей терапии.

Согласно различным исследованиям, наиболее эффективно начало терапии у детей с РАС от двух до трех лет, с акцентом на работу с задержкой развития, поэтому задержка с постановкой диагноза снижает эффективность терапии. Но если среди детей-евреев в светских районах средний возраст диагностики РАС составляет 2,7 года, то в ультрарелигиозном секторе дети получают диагноз и пособие от "Битуах Леуми" в возрасте 4,7 года.

Общий уровень выявления аутизма в ультрарелигиозном секторе также ниже: всего 0,9% в сравнении с 1,9% среди детей-евреев неортодоксального сектора. В арабском секторе выявляемость РАС еще ниже – 0,8%, однако возраст диагностики в арабском секторе составляет, в среднем, 2,8 года. Таким образом, арабским детям диагноз ставится вовремя, но остается проблема детей, которые вообще не диагностируются.

Эти данные заметны на фоне общей тенденции роста диагностики РАС в Израиле и в мире. В 2024-2025 учебном году в Израиле в специализированных классах для детей с аутистическим спектром учились 35739 учащихся (для сравнения – в 2004-2005 учебном году их было 1095 по всей стране, что говорит о существенном росте за два десятилетия).

По оценке специалистов, примерно 2% детей в системе образования диагностированы как находящиеся в аутистическом спектре: эта цифра включает и тех, кто имеет такой статус, но учится в обычных классах.

Исследователи делают вывод о необходимости перейти к "универсальному скринингу" всех малышей в рамках станций "Типат Халав", с особым упором на ультраортодоксальный и арабский секторы.

