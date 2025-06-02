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Израиль

Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей Хан-Юниса

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 июня 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 20:37
Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей Хан-Юниса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное обращение к жителям ряда районов Хан-Юниса.

В сообщении подчеркивается, что террористическая организация ХАМАС продолжает активную террористическую деятельность из жилых районов, обозначенных как квадрат 47, 106, 108 и 109, в связи с чем ЦАХАЛ будет действовать в вышеназванных районах.

Жители районов, где будет проводиться операция, должны немедленно эвакуироваться на запад в район Мауази. При этом в сообщении подчеркивается, что приказ об эвакуации не распространяется на больницу "Амаль".

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