Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей Хан-Юниса

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное обращение к жителям ряда районов Хан-Юниса.

В сообщении подчеркивается, что террористическая организация ХАМАС продолжает активную террористическую деятельность из жилых районов, обозначенных как квадрат 47, 106, 108 и 109, в связи с чем ЦАХАЛ будет действовать в вышеназванных районах.

Жители районов, где будет проводиться операция, должны немедленно эвакуироваться на запад в район Мауази. При этом в сообщении подчеркивается, что приказ об эвакуации не распространяется на больницу "Амаль".