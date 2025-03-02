Подано обвинение по делу об убийстве в Абу Гоше

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против Мухаммада Джабера за убийство, произошедшее на почве семейной ссоры.

Ранее полиция сообщила о завершении расследования дела об убийстве, совершенном 3 февраля в Абу Гоше. Был убит мужчина около 40 лет. По подозрению в убийстве задержали 31-летнего жителя Эйн-Рафы Мухаммада Джабера. В день ареста сообщалось, что убитый был бывшим зятем подозреваемого. Позже полиция сообщала, что подозреваемый и убитый были двоюродными братьями.

Убийство было совершено утром 3 февраля 2025 года. Мужчина сидел в своем грузовом автомобиле, когда к нему приблизился родственник, который разбил стекло камнем, а затем нанес несколько ударов в грудь ножом. Раненого доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", где врачи вскоре констатировали его смерть.

Подозреваемого задержали через несколько часов в центре Иерусалима, недалеко от Парка Независимости (Ган Ацмаут). В ходе следствия была установлена одна примечательная деталь: убийца не спешил скрыться, после нанесения смертельных ранений родственнику он поехал в спортзал, где у него был годовой абонемент, чтоб отменить его, заявив, что вынужден это сделать, так как надолго уезжает в другой регион.