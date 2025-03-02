x
02 марта 2025
|
последняя новость: 18:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 марта 2025
|
02 марта 2025
|
последняя новость: 18:13
02 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подано обвинение по делу об убийстве в Абу Гоше

Суд
Прокуратура
Убийства
Криминал в арабском секторе
время публикации: 02 марта 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 17:05
Подано обвинение по делу об убийстве в Абу Гоше
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против Мухаммада Джабера за убийство, произошедшее на почве семейной ссоры.

Ранее полиция сообщила о завершении расследования дела об убийстве, совершенном 3 февраля в Абу Гоше. Был убит мужчина около 40 лет. По подозрению в убийстве задержали 31-летнего жителя Эйн-Рафы Мухаммада Джабера. В день ареста сообщалось, что убитый был бывшим зятем подозреваемого. Позже полиция сообщала, что подозреваемый и убитый были двоюродными братьями.

Убийство было совершено утром 3 февраля 2025 года. Мужчина сидел в своем грузовом автомобиле, когда к нему приблизился родственник, который разбил стекло камнем, а затем нанес несколько ударов в грудь ножом. Раненого доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", где врачи вскоре констатировали его смерть.

Подозреваемого задержали через несколько часов в центре Иерусалима, недалеко от Парка Независимости (Ган Ацмаут). В ходе следствия была установлена одна примечательная деталь: убийца не спешил скрыться, после нанесения смертельных ранений родственнику он поехал в спортзал, где у него был годовой абонемент, чтоб отменить его, заявив, что вынужден это сделать, так как надолго уезжает в другой регион.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2025

Дело об убийстве в Абу-Гоше: зарезав кузена, убийца отправился отменять абонемент в спортзал
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2025

В больнице умер житель Абу Гоша, который был ранен утром