Форум "Тиква" против плана Виткоффа: "Освободить всех или открыть врата ада"

Представители форума "Тиква", объединяющего семьи некоторых заложников, опубликовали заявление, в котором потребовали отказаться от "плана Виткоффа".

"Мы требуем оставить в стороне "план Виткоффа" и вернуться к "плану Трампа" – освобождение всех заложников – освобождение всех вместе или открытие ворот ада перед ХАМАСом", – говорится в заявлении.

"Как мы говорили на протяжении нескольких последних месяцев, все должны быть возвращены одним автобусом, не разделяя отцов и молодых людей, израильтян и иностранцев", – говорится в заявлении форума.

Около полуночи канцелярия главы правительства Израиля распространила следующее заявление: "После совещания по вопросам безопасности, прошедшего под руководством премьер-министра Нетаниягу и при участии министра обороны, высокопоставленных представителей силовых структур и переговорной группы, было принято решение: Израиль принимает план спецпосланника президента США Стива Виткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана и Песаха".

Рамадан начался 28 февраля и завершится 29 марта. Песах в этом году отмечается с 12 по 19 апреля.

В сообщении сказано: "В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будут освобождены, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие".