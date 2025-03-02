Пожар в Кафр-Акабе, одна из пострадавших в критическом состоянии
время публикации: 02 марта 2025 г., 03:30 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 05:33
В ночь на 2 марта в квартире жилого дома в районе Кафр-Араб на севере Иерусалима возник пожар, в результате которого есть пострадавшие.
Пострадавших доставили на КПП "Каландия" (между Иерусалимом и Рамаллой).
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пять пострадавших были эвакуированы в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса": в их числе женщина около 50 лет в критическом состоянии, двое в состоянии средней тяжести и двое с легкими отравлениями газом.
Еще нескольких пострадавших эвакуировали бригады "Красного Полумесяца" на территорию Палестинской автономии.
Причины пожара выясняются.