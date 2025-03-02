Израиль принял "план Виткоффа" о прекращении огня в Газе на период Рамадана и Песаха

Около полуночи канцелярия главы правительства Израиля распространила следующее заявление: "После совещания по вопросам безопасности, прошедшего под руководством премьер-министра Нетаниягу и при участии министра обороны, высокопоставленных представителей силовых структур и переговорной группы, было принято решение: Израиль принимает план спецпосланника президента США Стива Виткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана и Песаха".

Рамадан начался 28 февраля и завершится 29 марта. Песах в этом году отмечается с 12 по 19 апреля.

В сообщении сказано: "В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будут освобождены, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие".

"Виткофф предложил план продления режима прекращения огня ввиду того, что на данном этапе невозможно сблизить позиции сторон для завершения войны и что необходимо дополнительное время для переговоров о постоянном прекращении огня", – поясняет офис Нетаниягу.

Далее в заявлении канцелярии израильского премьер-министра говорится: "ХАМАС неоднократно нарушал соглашение, Израиль его не нарушал. Согласно договоренности, Израиль может возобновить боевые действия по истечении 42-го дня, если сочтет переговоры неэффективными. Этот пункт был закреплен в дополнительном письме предыдущей американской администрации и получил поддержку администрации Трампа. В то время как Израиль согласился на план Виткоффа с целью вернуть наших заложников, ХАМАС до сих пор отказывается от этого плана. Если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль немедленно приступит к переговорам по всем деталям плана Виткоффа".

Вечером в субботу премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел консультации по вопросу освобождения заложников на фоне отказа ХАМАСа от израильского предложения о продлении первого этапа сделки. В консультациях приняли участие министры и представители сил безопасности. Накануне премьер провел внеочередные консультации по этому вопросу после возвращения израильской делегации из Каира.

В ходе переговоров в Каире не было достигнуто соглашение о переходе ко второй фазе сделки между Израилем и ХАМАСом, сообщают арабские СМИ. Судя по публикуемым сведениям, делегация Израиля предложила пролонгировать первую фазу сделки – в обмен на освобождение заложников продлить режим прекращения огня, продолжить поставки гуманитарной помощи в Газу и освободить из тюрем сотни террористов.

Источник в ХАМАСе заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что "шантаж" Израиля был отвергнут. "Мы не передадим больше ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений", – было сказано этим представителем ХАМАСа.

Накануне израильские СМИ опубликовали заявление некого высокопоставленного чиновника в руководстве страны, который заявил, что силы ЦАХАЛа не уйдут из района "Филадельфийской оси" – на границе Газы и Египта. Этот источник заявил: "Мы не позволим убийцам из ХАМАСа снова разъезжать на пикапах и разгуливать с оружием на наших границах, мы не позволим им набираться сил за счет контрабанды".

Вывод сил ЦАХАЛа из района "Филадельфийской оси" и со всей территории сектора Газы, включая приграничные районы, является требованием ХАМАСа для реализации завершающего этапа сделки. ХАМАС предлагает формулу обмена заложников на заключенных "все на всех" и заявляет о готовности к полному прекращению войны при условии международных гарантий.

Правительство Израиля, в свою очередь, дает понять: полного вывода сил ЦАХАЛа из Газы пока не будет, мы не допустим сохранения власти ХАМАСа в секторе, но готовы обсуждать условия сохранения режима прекращения огня, если продолжится процесс обмена заложников – прежде всего, живых – на заключенных, осужденных за террор, которые находятся в израильских тюрьмах.

Позицию Израиля по этому вопросу поддерживают США. Американский президент Дональд Трамп требовал, чтобы ХАМАС вернул всех удерживаемых заложников до 15 февраля. Этого не произошло. Трамп угрожал "адом" ХАМАСу. Однако и этого не случилось. Власти Израиля сочли разумным продолжить постепенный процесс "обмена пленными". Первая фаза этого процесса, в рамках нынешней сделки, завершилась 27 февраля – после передачи из Газы тел четырех убитых заложников – Охада Яаломи, Цахи Идана, Шломо Манцура и Ицхака Эльгарата.