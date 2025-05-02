Десятки друзов прибыли с акцией протеста к дому Нетаниягу в Кейсарии
время публикации: 02 мая 2025 г., 00:59 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 01:33
Несколько десятков участников акций протеста израильских друзов, требующих вмешательства Израиля в происходящую в Сирии резню, после демонстраций протеста на ключевых перекрестках на севере страны прибыли в Кейсарию.
В Кейсарии они устроили акцию протеста возле частной резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу и его семьи.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025