x
02 мая 2025
|
последняя новость: 01:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 мая 2025
|
02 мая 2025
|
последняя новость: 01:52
02 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Десятки друзов прибыли с акцией протеста к дому Нетаниягу в Кейсарии

Акции протеста
Друзы
время публикации: 02 мая 2025 г., 00:59 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 01:33
Десятки друзов прибыли с акцией протеста к дому Нетаниягу в Кейсарии
Yonatan Sindel/Flash90

Несколько десятков участников акций протеста израильских друзов, требующих вмешательства Израиля в происходящую в Сирии резню, после демонстраций протеста на ключевых перекрестках на севере страны прибыли в Кейсарию.

В Кейсарии они устроили акцию протеста возле частной резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу и его семьи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025

Израильские друзы требуют от правительства вмешаться в происходящее в Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2025

Двое раненых сирийских друзов прибыли в Израиль для получения медицинской помощи
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 мая 2025

Застрелен мэр пригорода Дамаска, поддержавший введение "сил безопасности" в друзские районы