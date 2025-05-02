Десятки друзов прибыли с акцией протеста к дому Нетаниягу в Кейсарии

Несколько десятков участников акций протеста израильских друзов, требующих вмешательства Израиля в происходящую в Сирии резню, после демонстраций протеста на ключевых перекрестках на севере страны прибыли в Кейсарию.

В Кейсарии они устроили акцию протеста возле частной резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу и его семьи.