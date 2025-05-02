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Израиль

Пожар в мошаве Шарона в Галилее. Подозрение на рэкет

время публикации: 02 мая 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 09:51
Пожар в мошаве Шарона в Галилее. Подозрение на рэкет
Flash90

В ночь на пятницу, 2 мая, в сельскохозяйственном поселке Шарона в Нижней Галилее произошел пожар, в результате которого сгорел трактор и сеновал с годовым запасом сена на стадо в 1000 овец.

Оценка ущерба составляет полмиллиона шекелей.

В ту же ночь в промышленной зоне Кидмат а-Галиль сгорел грузовик.

В обоих случаях служба пожарной охраны подозревает поджог. Полиция начала расследование подозрений на рэкет.

Израиль
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