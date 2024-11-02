"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль был близок к аресту Синуара как минимум пять раз

Издание "Аш-Шарк аль-Аусат", выходящее в Лондоне на арабском языке, сообщило, что, по данным источников, близких к руководству ХАМАСа, Израиль был близок к аресту главаря ХАМАСа Яхьи Синуара как минимум пять раз, прежде чем он был ликвидирован в "неспециальной, а рутинной военной операции".

Источники представили изданию маршруты Синуара в последние месяцы его жизни. Также они сообщили, что главарь ХАМАСа отправил своей семье письмо о подробностях ликвидации сопровождавшего его племянника, Ибрагима Синуара, и месте его захоронения, но это послание было получено через два дня после ликвидации самого Яхьи Синуара.

Также, по данным источников, в туннелях Хан-Юниса израильские военные обнаружили записи с камер видеонаблюдения, согласно которым Синуар и его семья находились в одном из подземных помещений. (Напомним, на видео с камеры наблюдения в туннеле запечатлено, как 6 октября в 22:44 Яхья Синуар и члены его семьи носят в туннель продукты, матрасы, одеяла. Они также принесли и установили в туннели плазменный телевизор).

Однако позже, когда действия ЦАХАЛа стали более масштабны, Синуар был вынужден отправить семью в безопасное место.

В феврале прошлого года Синуар под давлением своего окружения покинул Хан-Юнис и был перевезен в Рафиах.