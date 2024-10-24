x
24 октября 2024
|
последняя новость: 20:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2024
|
24 октября 2024
|
последняя новость: 20:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба: "Ликвидация Синуара не планировалась, но не была случайной"

время публикации: 24 октября 2024 г., 20:08 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 20:30
Начальник Генштаба: "Ликвидация Синуара не была запланирована, но не была случайной"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о визите начальника Генштаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви в Джабалию на севере сектора Газы, где он провел совещание по оценке ситуации с командующим Южным военным округом, командиром 162-й дивизии и другими офицерами. Визит начальника Генштаба на север сектора Газы состоялся в среду, 23 октября.

В беседе с командирами Герци А-Леви сказал, что ситуация на северном фронте позволяет перейти к завершающей стадии войны после ликвидации высшего руководства "Хизбаллы".

Говоря о ликвидации лидера ХАМАСа Яхьи Синуара, Герци А-Леви отметил, что она планировалась, но не была случайной, а стала результатом постоянного военного давления. "Это результат разгрома бригады "Рафах" ХАМАСа и того, что командование настояло на усилении военного присутствия в этом районе на время израильских праздников для продвижения и удержания территории. Решительность и настойчивость – вот ключ к этому". Начальник Генштаба выразил уверенность, что оказываемое на ХАМАС давление приближает Израиль к его целям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

Глава Генштаба ЦАХАЛа побывал в "Ливане": уничтожаем банковскую систему "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2024

Глава Генштаба ЦАХАЛа: с начала войны уничтожены около 1500 боевиков "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2024

Герци А-Леви обсудил с итальянским коллегой ситуацию с UNIFIL