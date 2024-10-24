Начальник Генштаба: "Ликвидация Синуара не планировалась, но не была случайной"

Разрешена к публикации информация о визите начальника Генштаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви в Джабалию на севере сектора Газы, где он провел совещание по оценке ситуации с командующим Южным военным округом, командиром 162-й дивизии и другими офицерами. Визит начальника Генштаба на север сектора Газы состоялся в среду, 23 октября.

В беседе с командирами Герци А-Леви сказал, что ситуация на северном фронте позволяет перейти к завершающей стадии войны после ликвидации высшего руководства "Хизбаллы".

Говоря о ликвидации лидера ХАМАСа Яхьи Синуара, Герци А-Леви отметил, что она планировалась, но не была случайной, а стала результатом постоянного военного давления. "Это результат разгрома бригады "Рафах" ХАМАСа и того, что командование настояло на усилении военного присутствия в этом районе на время израильских праздников для продвижения и удержания территории. Решительность и настойчивость – вот ключ к этому". Начальник Генштаба выразил уверенность, что оказываемое на ХАМАС давление приближает Израиль к его целям.