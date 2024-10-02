Автомобиль сбил мотоциклиста в Хайфе, он в тяжелом состоянии

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 17:38 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Шдерот А-магиним в Хайфе, где автомобиль сбил мотоциклиста.

В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте примерно 26 лет, получил тяжелые травмы конечностей, он был доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.