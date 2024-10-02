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Израиль

Автомобиль сбил мотоциклиста в Хайфе, он в тяжелом состоянии

время публикации: 02 октября 2024 г., 18:16 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 18:16
Автомобиль сбил мотоциклиста в Хайфе, он в тяжелом состоянии
Flash90: Фото А.Султан

В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель в 17:38 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Шдерот А-магиним в Хайфе, где автомобиль сбил мотоциклиста.

В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте примерно 26 лет, получил тяжелые травмы конечностей, он был доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.

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