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Израиль

Поставки провизии в сектор Газы сократились: ООН не хочет гарантировать, что они не попадут ХАМАСу

время публикации: 02 октября 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 18:18
Поставки провизии в сектор Газы сократились: ООН не хочет гарантировать, что они не попадут ХАМАСу
AP Photo/Jehad Alshrafi

Поставки продуктов питания в сектор Газы существенно сократились в последние несколько недель из-за новых таможенных правил, введенных Израилем. Об этом в среду, 2 октября, сообщает агентство Reuters. Новые таможенные правила распространяются на автоколонны, зафрахтованные ООН для доставки гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газы через Израиль.

Согласно этому правилу, представители гуманитарных организаций, отправляющие помощь, должны заполнить форму и указать свои паспортные данные, принимая на себя ответственность за предоставление ложной информации. Это требование было озвучено в середине августа, но международные агентства по оказанию помощи оспаривают его, опасаясь, что подписание такого документа подвергнет их сотрудников юридическим проблемам, если перевозимая ими помощь попадет в руки ХАМАСа или других врагов Израиля.

В результате, указывает Reuters, поставки через Иорданию, до сих пор являвшуюся ключевым каналом поставок в сектор Газы, уже две недели не производятся. При этом поставки через Кипр и Египет не были затронуты. Параллельно с этим израильские власти ограничили коммерческие поставки продовольствия в сектор Газы из опасений, что выгода от торговли поступает ХАМАСу.

Координатор действий правительства на территориях (COGAT), подразделение министерства обороны Израиля, отвечающее за государственную политику в Иудее и Самарии, подтверждает, что в сентябре ни одна зафрахтованная ООН автоколонна не отправлялась в Израиль из Иордании. При этом Израиль подчеркивает, что не блокирует поставки.

По данным координатора, количество грузовиков, перевозящих в Газу продукты питания и другие товары, упало, в среднем, до 130 в день, что на 150 грузовиков меньше, чем с начала войны.

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