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Израиль

Насилие в арабском секторе: трое мужчин получили ножевые ранения в Дабурии

время публикации: 02 сентября 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 19:04
Насилие в арабском секторе: трое мужчин получили ножевые ранения в Дабурии
Пресс-служба МАДА

В телефонный центр "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа в 17:56 поступило сообщение об инциденте, связанном с насилием, в Дабурии. Оказав троим пострадавшим неотложную помощь, их отправили в больницы.

Двое пострадавших, мужчина в возрасте около 60 лет и мужчина в возрасте около 28 лет отправлены в больницу "А-Эмек" в тяжелом и нестабильном состоянии, у них серьезные проникающие ножевые ранения.

Еще один пострадавший, мужчина в возрасте около 40 лет, был отправлен в Английскую больницу в Нацерете. Он также получил проникающие ранения и находится в состоянии средней степени тяжести.

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