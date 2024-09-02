Мошенники выдавали себя за сотрудников телекоммуникационной компании и грабили стариков

Полиция раскрыла дело о мошенничестве объемом в сотни тысяч шекелей, жертвами которого становились пожилые люди. Двоим жителям Од а-Шарона и Тель-Авива предъявлены обвинения в мошенничестве и получении средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах.

В ходе расследования полиция собирала схожие заявления, поданные в разные полицейские участки, и раскрыла метод работы мошенников и личности причастных к совершению этих преступлений.

Преступники звонили пенсионерам, выдавая себя за представителей известной телекоммуникационной компании, они представлялись вымышленными именами и под ложными предлогами узнавали данные кредитных карточек своих жертв. В частности, они говорили о необходимости продления подписки на услуги компании или решении тех или иных проблем с абонентской платой.

Преступники получили таким образом данные кредитных карт своих жертв и пин-коды, эту информацию они использовали для снятия денег со счетов пожилых людей и для приобретения дорогостоящих товаров.

Подозреваемые были арестованы около двух недель назад, срок их содержания под стражей продлевался в соответствии с нуждами следствия, и сегодня прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительные заключения против них.