После каникул на Песах профсоюз учителей ужесточит забастовочные санкции

Профсоюз учителей средних и старших классов после каникул Песаха ужесточит забастовочные санкции: не будет проводиться никакая внешкольная деятельность – в том числе в учебные часы, не будут проводиться церемонии и мероприятия, включая выпускные вечеринки.

Ранее объявленные санкции также продолжатся, учителя не будут пересылать оценки, и работать будут прекращать по графику, полностью прекращая какую-либо деятельность после 15:30.

По словам председателя профсоюза учителей средних и старших классов Рана Эреза, причиной ужесточения забастовочных санкций стала неуступчивость министерства финансов на переговорах о подписании коллективных трудовых соглашений.

Он заявил, что учителя несут на себе и бремя войны и связанные с ней последствия для учеников и персонала, и подготовку к учебе в экстренных условиях, и со стороны министерства финансов будет ошибкой полагать, что "выкручивая учителям руки, они сломят их сопротивление".