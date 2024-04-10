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После каникул на Песах профсоюз учителей ужесточит забастовочные санкции

время публикации: 10 апреля 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 14:53
После каникул на Песах профсоюз учителей ужесточит забастовочные санкции
Flash90

Профсоюз учителей средних и старших классов после каникул Песаха ужесточит забастовочные санкции: не будет проводиться никакая внешкольная деятельность – в том числе в учебные часы, не будут проводиться церемонии и мероприятия, включая выпускные вечеринки.

Ранее объявленные санкции также продолжатся, учителя не будут пересылать оценки, и работать будут прекращать по графику, полностью прекращая какую-либо деятельность после 15:30.

По словам председателя профсоюза учителей средних и старших классов Рана Эреза, причиной ужесточения забастовочных санкций стала неуступчивость министерства финансов на переговорах о подписании коллективных трудовых соглашений.

Он заявил, что учителя несут на себе и бремя войны и связанные с ней последствия для учеников и персонала, и подготовку к учебе в экстренных условиях, и со стороны министерства финансов будет ошибкой полагать, что "выкручивая учителям руки, они сломят их сопротивление".

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