Шарав в Израиле: запрет на разведение костров и разжигание мангалов на природе

Сегодня, 30 апреля, температура будет значительно выше среднесезонной. Шарав. На юге – пыльная буря.

Температура в Иерусалиме поднимется сегодня днем до 33 градусов, в Тель-Авиве – до 35, в Хайфе – до 34, в Беэр-Шеве – до 37, в Эйлате – до 34. Жарче всего будет в Иорданской долине, где температура будет выше 40 градусов.

Вечером жара спадет, повысится влажность. Ожидаются дожди, местами с грозами.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить сегодня днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

Запрет на разведение костров и разжигание мангалов на природе

По распоряжению командования пожарной службы, с 28 апреля до полуночи 7 мая запрещено разведение костров и разжигание мангалов на природе. Запрет введен в связи с экстремальными погодными условиями и высокой вероятностью возникновения и распространения пожаров по всей стране.

Разжигать мангалы можно будет в эти дни исключительно в специально отведенных для этого местах.

Отметим, что запрет был введен на длительный период, хотя жарко и сухо будет только сегодня, 30 апреля, накануне Дня независимости. 1 мая жара спадет. В последующие дни ожидается понижение температуры, 4 мая местами дожди, тем не менее запрет на разведение костров и разжигание мангалов будет действовать и в эти дни.

На прошлой неделе были сильные лесные и полевые пожары около Реховота и к северу от Бейт-Шемеша. В результате пожара был полностью уничтожен заповедник Эйнот Гиватон (Гибтон). Полностью выгорели 215 дунамов насаждений. Причинен значительный ущерб лесам в Иудейских холмах – огонь уничтожил около 10 тысяч дунамов естественных рощ, лесов и открытых пространств. В тушении пожара принимали участие наземные группы, пожарная авиация и волонтеры.

Многие израильтяне традиционно в День независимости отправляются на природу. При этом разжигание мангалов и приготовление мяса на огне является частью традиции. Зачастую мангалы устанавливают просто в парках и лесах – на этот раз подобные действия запрещены, если не указано, что в этой зоне разжигание мангалов разрешено.