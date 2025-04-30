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Израиль

Пожары около "Бен-Гуриона", перекрыты некоторые трассы

Полиция
Пожары
время публикации: 30 апреля 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 16:54
Пожары около "Бен-Гуриона", перекрыты некоторые трассы
Пресс-служба полиции Израиля

В связи с полевым пожаром к востоку от международного аэропорта "Бен-Гурион" полиция перекрыла перекресток Гиват Каха на трассе 444 около Эльада и перекресток Нахшоним на стыке трасс 471 и 444.

С утра продолжается тушение лесных пожаров к западу от Иерусалима.

Сухая и жаркая погода, сопровождаемая сильным ветром, способствует быстрому распространению пламени.

Израиль
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