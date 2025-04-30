Пожары около "Бен-Гуриона", перекрыты некоторые трассы
время публикации: 30 апреля 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 16:54
В связи с полевым пожаром к востоку от международного аэропорта "Бен-Гурион" полиция перекрыла перекресток Гиват Каха на трассе 444 около Эльада и перекресток Нахшоним на стыке трасс 471 и 444.
С утра продолжается тушение лесных пожаров к западу от Иерусалима.
Сухая и жаркая погода, сопровождаемая сильным ветром, способствует быстрому распространению пламени.