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Израиль

В Маале-Адумим тяжело ранен мужчина, полиция сообщила о задержании подозреваемых

время публикации: 30 апреля 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 00:27
В Маале-Адумим тяжело ранен мужчина, полиция сообщила о задержании подозреваемых
Пресс-служба полиции Израиля

На улице А-Керен в Маале-Адумим в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Адаса Ар-Цофим" мужчину (примерно 45 лет) с огнестрельными ранениями, его состояние тяжелое.

Полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в причастности к этому инциденту, у одного из них при обыске был изъят пистолет.

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