В Маале-Адумим тяжело ранен мужчина, полиция сообщила о задержании подозреваемых

На улице А-Керен в Маале-Адумим в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Адаса Ар-Цофим" мужчину (примерно 45 лет) с огнестрельными ранениями, его состояние тяжелое.

Полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в причастности к этому инциденту, у одного из них при обыске был изъят пистолет.