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Израиль

К тушению пожаров в Иудейской низменности подключились военные

Полиция
Пожары
ЦАХАЛ
время публикации: 30 апреля 2025 г., 15:14 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 15:19
К тушению пожаров в Иудейской низменности подключились военные
Пресс-служба полиции Израиля

Начальник генштаба ЦАХАЛа поручил Управлению тылом, военно-воздушным силам и всем подразделениям Армии обороны Израиля оказать полиции, пожарным и спасательным службам необходимую помощь в борьбе с лесным пожаром в Иудейской низменности.

Спасательные силы из спасательной бригады, Иерусалимского и Центрального округов, а также пожарные команды Управления тылом, наземные пожарные команды и пожарные машины ВВС, а также самолет, обеспечивающий аэрофотосъемку, в последние часы оказывают помощь в тушении пожаров и эвакуации жителей.

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