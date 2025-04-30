К тушению пожаров в Иудейской низменности подключились военные

Начальник генштаба ЦАХАЛа поручил Управлению тылом, военно-воздушным силам и всем подразделениям Армии обороны Израиля оказать полиции, пожарным и спасательным службам необходимую помощь в борьбе с лесным пожаром в Иудейской низменности.

Спасательные силы из спасательной бригады, Иерусалимского и Центрального округов, а также пожарные команды Управления тылом, наземные пожарные команды и пожарные машины ВВС, а также самолет, обеспечивающий аэрофотосъемку, в последние часы оказывают помощь в тушении пожаров и эвакуации жителей.