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Израиль

Нетаниягу хотел провести заседание "узкого" кабинета на Филадельфийской оси

время публикации: 29 августа 2024 г., 00:03 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 00:03
Нетаниягу хотел провести заседание "узкого" кабинета на Филадельфийской оси
Oren Cohen/Flash90

Корреспондент 12-го телеканала Ярон Авраам в вечернем выпуске новостей рассказал, что Биньямин Нетаниягу хотел провести заседание военно-политического кабинета на границе между сектором Газы и Египтом, на так называемой Филадельфийской оси.

Источники в окружении главы правительства, на которые ссылается Яарон Авраам, говорят: Нетаниягу хотел, чтобы министры увидели своими глазами этот район и поняли, почему на переговорах он не готов идти на уступки в том, что касается присутствия ЦАХАЛа на Филадельфийской оси.

Нетаниягу просил главу ШАБАКа Ронена Бара изучить возможность доставки министров к месту проведения заседания на бронетранспортерах ЦАХАЛа.

Телеканал передал, что Ронен Бар отговорил главу правительства от идеи проведение заседания фактически в зоне боевых действий, так как для этого потребуется предпринять беспрецедентные меры безопасности.

Израиль
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