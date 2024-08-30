Йоав Галант: всю жизнь мне внушали, что раненых на поле боя не оставляют

В телеграм-канале израильских журналистов Мории Асраф и Дорона Кадоша приведено заявление министра обороны Йоава Галанта, в котором выражено его отношение к решению военно-политического кабинета утвердить карты, на которых обозначено присутствие ЦАХАЛа в "Филадельфийском коридоре".

Фактически это означает, что правительство утвердило, что ЦАХАЛ остается на данной территории, вопреки позиции Галанта..

"Всю жизнь мне внушали, что раненых на поле боя не оставляют. Что с нами произошло? Мы говорим о людях, которых похитили прямо из кроватей. Это момент принятия решения. Мы говорим о шести неделях, по истечении которых мы сохраним наше право вернуться и воевать в секторе Газы, в Филадельфийском коридоре – так же, как это было после предыдущей сделки", – сказал Галант.

Ранее штаб семей похищенных потребовал, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что "отказывается спасать жизни живых и возвращать тела мертвых заложников ради контроля над Филадельфийским коридором".