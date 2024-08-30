Правительство одобрило продление срока действия приказа о службе в резерве ЦАХАЛа

Правительство одобрило "срочное предложение" о продлении срока действия приказа о службе в резерве ЦАХАЛа, который истекает в полночь 31 августа, чтобы продолжить набор до 1 декабря.

В предложении, принятия которого добивался министр обороны Йоав Галант, подчеркивалось, что ЦАХАЛ расширяет круг военнослужащих несколькими способами. При этом ничего не говорилось о призыве на военную службу ультраортодоксов.