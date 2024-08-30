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Израиль

Правительство одобрило продление срока действия приказа о службе в резерве ЦАХАЛа

время публикации: 30 августа 2024 г., 20:36 | последнее обновление: 30 августа 2024 г., 20:36

Правительство одобрило "срочное предложение" о продлении срока действия приказа о службе в резерве ЦАХАЛа, который истекает в полночь 31 августа, чтобы продолжить набор до 1 декабря.

В предложении, принятия которого добивался министр обороны Йоав Галант, подчеркивалось, что ЦАХАЛ расширяет круг военнослужащих несколькими способами. При этом ничего не говорилось о призыве на военную службу ультраортодоксов.

Израиль
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