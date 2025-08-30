Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 30 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 22-31, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 27-39, в Беэр-Шеве – 22-33, на побережье Мертвого моря – 24-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-34, на Голанских высотах – 19-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-четверг – без существенных изменений.