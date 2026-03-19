Экономика

Словакия вводит квоты на бензин для населения

Нефть и газ
Словакия
время публикации: 19 марта 2026 г., 23:10 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 23:10
AP Photo/Alex Brandon, Pool

Словакия стала первой европейской страной, введшей нормирование топлива для населения на фоне скачка цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке и специфических проблем с поставками внутри страны.

Премьер-министр Роберт Фицо объявил, что каждый автовладелец сможет заправляться в течении ближайшего месяца не более чем на 400 евро. Провоз канистр запрещен, за исключением 10 литров, которые войдут в этот лимит.

Иностранцы с нерезидентскими номерными знаками тариф будет рассчитываться как среднее между ценами в соседних Польше, Австрии и Чехии. Продажа нефти и нефтепродуктов компаниям за пределами страны запрещается полностью.

В последние дни Словакия превратилась в направление "топливного туризма" после того, как правительство установило ценовой потолок на бензин.

При этом, как и Венгрия, Словакия зависит от поставок по российскому трубопроводу "Дружба", прокачка по которому прекратилась на территории Украины. Обе страны обвиняют Киев в намеренном срыве поставок с целью лишить Россию доходов.

