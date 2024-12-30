Местные власти получат доступ к рассылке экстренных мобильных сообщений

Министерство связи опубликовало для возражений общественности поправку к Положениям о коммуникациях, которая позволит органам местной власти пользоваться созданной Управлением тыла системой рассылки "Личное сообщение" для уведомления населения об опасных ситуациях.

Речь идет о технологии Cell Broadcast, используемой сотовыми сетями, эта технология позволяет централизованную отправку сообщений пользователей поддерживаемых мобильных устройств, в том числе на основе географического положения через сеть сотовых вышек.

Всплывающее сообщение захватывает экран мобильного устройства, чтобы привлечь внимание пользователя к содержанию сообщения: Управление тылом использует эту технологию для рассылки предупреждений о ракетных обстрелах, землетрясениях и других чрезвычайных событиях на множество мобильных устройств в определенной географической зоне. Таким образом, люди смогут получать жизненно важные сообщения даже в том случае, если сотовая сеть перегружена.

В соответствии с принятым в 2022 году положением, лицензированные поставщики телефонных услуг обязаны передавать такие сообщения в любое время и бесплатно всем соответствующим клиентам, чьи мобильные устройства поддерживают отправку персональных сообщений.

Кроме того, поставщики должны адаптировать сотовые сети к системе рассылки "Личных сообщений", уведомлять систему безопасности об изменениях в сети, которые могут повлиять на эффективность и доступность таких рассылок, и восстанавливать предоставление услуги после технических изменений. Система безопасности компенсирует компаниям сотовой связи издержки.

Министерство связи получило просьбы от нескольких муниципалитетов и местных советов, желающих использовать технологию Cell Broadcast для отправки жизненно важных сообщений как своим жителям, так и тем, кто находится в данной географической зоне. Речь идет о таких сообщениях, как уведомления о крупных пожарах, утечке опасных веществ и инцидентах в сфере безопасности.

Министерство связи планирует разрешить местным властям передавать сообщения, направленные на обеспечение общественной безопасности, с помощью технологии Cell Broadcast. Отправка таких сообщений будет осуществляться с согласия представителей системы безопасности.