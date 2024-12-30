В ходе ночной операции в Джабалии ликвидированы десятки боевиков

Боевая группа 401-й бригады и многодоменного подразделения "Рефаим" под командованием 162-й дивизии действовали в ночь на понедельник, 30 декабря, в районе Джабалии.

Военнослужащие обнаружили и ликвидировали несколько десятков боевиков при помощи артиллерийского огня и стрелкового оружия: это произошло благодаря полученным данным наблюдения о попытках бегства боевиков, о размещении засад против израильских военнослужащих и о тактических маневрах вооруженных террористов.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа указывается, что данная операция проводилась вскоре после действий в больнице "Камаль-Адуан" в течение выходных: в результате операции в районе больницы были задержаны более 240 боевиков.

Множество боевых отрядов террористов были ликвидированы в засадах военнослужащими ЦАХАЛа после того, как их заметили убегающими с оружием в руках. Израильские подразделения продолжают действовать в указанном районе, уничтожая террористическую инфраструктуру, туннельные шахты и военные объекты и обнаруживая вооружение.