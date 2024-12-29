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Израиль

В Джабалии и Бейт-Лахии уничтожены боевики, участвовавшие в резне 7 октября

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 29 декабря 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 20:23
В Джабалии и Бейт-Лахии уничтожены боевики, участвовавшие в резне 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа
В Джабалии и Бейт-Лахии уничтожены боевики, участвовавшие в резне 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 162-й дивизии продолжают операции в секторе Газы, в районах Джабалии и Бейт-Лахии. В ходе совместных операций ЦАХАЛа и ШАБАКа в течение последних нескольких недель были уничтожены несколько боевиков ХАМАСа, участвовавших в массовой резне в "черную субботу" 7 октября.

На основании разведданных, собранных военной разведкой АМАН, Общей службой безопасности ШАБАК и командованием Южного военного округа, боевая группа бригады "Гивати" произвела рейд на район сосредоточения террористов в Джабалии.

В ходе этого рейда, осуществленного 27 ноября, был ликвидирован боевик ХАМАСа Мухаммад Абдельахмед Салах, который принимал участие в резне 7 октября 2023 года, с ним были ликвидированы еще двое высокопоставленных командиров ХАМАСа.

В ходе авиаудара, осуществленного 26 ноября, в районе Джабалии были уничтожены боевики ХАМАСа Расем Джуда, Захер Абедрабу Мухаммад Шахаб и Али Маджидали Рамадан, которые также участвовали во вторжении в Израиль и массовой резне в "черную субботу", с ними были уничтожены еще два высокопоставленных активиста ХАМАСа.

Также около месяца назад бойцами бригады "Кфир" был уничтожен Мухаммад Хамуда, боевик ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября, и еще пятеро боевиков группировки.

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