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NEWSru.co.il :: В Израиле30 января 2022 г., 13:24

Правительство продлило "зеленый стандарт" на неделю

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Правительство продлило "зеленый стандарт" на неделю

В воскресенье, 30 января, правительство приняло решение о продлении "зеленого стандарта" на одну неделю, до 6 февраля. 

Министр финансов Авигдор Либерман, несмотря на более ранние заявления, поддержал продление "зеленого стандарта", однако заявил, что не допустит нового продления ограничений.

Министр юстиции Гидеон Саар, как и обещал ранее, голосовал против.

Правительство также утвердило продление ограничения на собрания людей в закрытом помещении, где не действуют правила "зеленого стандарта". В таких помещениях не могут находиться более 50 человек.


Продлены также правила "фиолетового стандарта" в торговых точках и правила, предписывающие сотрудников учебных заведений предъявлять "зеленый сертификат". Еще одну неделю будет действовать требование о ношении масок в классах.

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