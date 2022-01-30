Правительство продлило "зеленый стандарт" на неделю

В воскресенье, 30 января, правительство приняло решение о продлении "зеленого стандарта" на одну неделю, до 6 февраля.

Министр финансов Авигдор Либерман, несмотря на более ранние заявления, поддержал продление "зеленого стандарта", однако заявил, что не допустит нового продления ограничений.

Министр юстиции Гидеон Саар, как и обещал ранее, голосовал против.

Правительство также утвердило продление ограничения на собрания людей в закрытом помещении, где не действуют правила "зеленого стандарта". В таких помещениях не могут находиться более 50 человек.

Продлены также правила "фиолетового стандарта" в торговых точках и правила, предписывающие сотрудников учебных заведений предъявлять "зеленый сертификат". Еще одну неделю будет действовать требование о ношении масок в классах.