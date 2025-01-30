Агам Бергер с родителями вылетела в больницу "Бейлинсон"

После первичного медосмотра освобожденная заложница Агам Бергер (21) вместе с родителями на вертолете ЦАХАЛа вылетела в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где она встретится с остальными членами своей семьи и получит медицинскую помощь.

Тем временем в Хан-Юнисе, на юге Газы, проходит процесс передачи "Исламским джихадом" представителям "Красного Креста" освобожденных заложников Гади Мозеса (80) и Арбель Иехуд (29), а также пяти освобождаемых граждан Таиланда. Эта передача происходит недалеко от дома Яхьи Синуара, рядом с которым собрались сотни боевиков. Процесс возвращения был задержан в районе Хан-Юниса из-за того, что машина, в которой находились освобождаемые заложниками, была окружена множеством местных жителей и боевиков. Судя по кадрам, транслируемым "Аль-Джазирой", Арбель Иехуд первая вышла из машины и прошла сквозь толпу к ожидавшим ее представителям "Красного Креста". Следом за ней вышел Гади Мозес. Оба они смогли благополучно добраться до автомобиля "Красного Креста".

Об освобождаемых сегодня заложниках

Гади Мозесу на момент похищения было 79 лет, свой восьмидесятилетний юбилей он встретил в плену ХАМАСа. Его жену Эфрат Кац, с которой Гади прожил 19 лет, террористы ХАМАСа убили в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Дочь Эфрат Дорон Кац-Ашер и двое ее детей Авив и Раз были также похищены террористами, их освободили в ходе первой сделки 24 ноября 2023 года. Бывшая жена Гади Мозеса, 77-летняя Маргалит Берта Мозес, также угнанная 7 октября в Газу, была тоже освобождена 24 ноября в ходе первой сделки с ХАМАСом.

Арбель Иехуд 29 лет. Она была похищена из кибуца Нир-Оз вместе с ее возлюбленным 27-летним Ариэлем Кунио. Он до сих пор остается в плену ХАМАСа, также как и его брат Давид Кунио. Арбель Иехуд и Ариэль Кунио выросли вместе в кибуце Нир-Оз. На какое-то время Арбель покинула кибуц, однако несколько лет назад вернулась, и тогда начались ее отношения с Ариэлем. До "черной субботы 7 октября Арбель Иехуд и Ариэль Кунио были вместе около семи лет. 7 октября террористы убили собаку Арбель и Ариэля, которую они взяли из приюта всего за несколько дней до резни. Брат Арбель, парамедик Долев Иехуд, был убит террористами в "черную субботу".

Агам Бергер 20 лет, она военнослужащая ЦАХАЛа, наблюдательница. На базе в Нахаль-Оз она успела прослужить всего один день, изначально ее должны были назначить в Керем-Шалом. На второй день своей службы Агам была похищена террористами. Агам Бергер играет на скрипке, и ее фотографии со скрипкой в руках запомнились всем израильтянам в период борьбы за освобождение заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)