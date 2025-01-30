ХАМАС признал, что Мухаммад Дэйф и Маруан Исса ликвидированы ЦАХАЛом

"Абу Убайда", спикер "Бригад Иззадина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа), объявил о том, что Мухаммад Дэйф и Маруан Исса были ликвидированы ЦАХАЛом в ходе боевых действий. До сегодняшнего дня ХАМАС утверждал, что оба лидеры террора живы и "чувствуют себя хорошо".

В заявления спикера оба боевика названы "великими командирами и стратегами".

Маруан Исса, "номер 3 в иерархии ХАМАСа", был ликвидирован 10 марта 2024 года в результате удара по дому, в туннеле под которым находился боевик.

Маруан Исса

Маруан Исса (известный также как "Абу Бараа") родился в 1965 году в Аль-Бурейдже, в центральной части сектора Газы. С конца 80-х являлся боевиков и активистом ХАМАСа.

В 2007 году пережил покушение.

В 2012-м, после ликвидации Ахмада Джабари, фактически возглавил "Бригады Изаддина аль-Касама", формально считается заместителем Мухаммада Дэйфа.

Мухаммад Дэйф был ликвидирован в районе Аль-Мауси ударом с воздуха. Только 1 августа 2024 года, после длительной проверки и изучения разведданных Армия обороны Израиля официально объявила, что террорист уничтожен.

Мухаммад Дэйф. Краткая биографическая справка

Мухаммад Дэйф (Мухаммад Диаб Ибрагим Дэйф, он же "Абу Халид"), считающийся формальным лидером "Бригад Иззаддина аль-Касама", родился в 1960-м году (по другим данным, в 1963-м) в Хан-Юнисе (юг сектора Газы). Существует версия, что в детстве он был близким другом Мухаммада Дахлана, который впоследствии стал одним из наиболее влиятельных лидеров партии ФАТХ.

В 15-летнем возрасте Дэйф пришел в молодежную организацию при Исламском центре "Аль-Муджма аль-Ислами", который возглавлял будущий духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин. Эта организация существовала под вывеской "спортивной секции".

В 1987 году Мухаммад Дэйф вступил в ряды недавно образованной террористической организации ХАМАС. В 1989-м был арестован службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) за участие в массовых беспорядках.

В 1992-м, вскоре после освобождения, Дэйф вступил в ряды "Бригад Иззаддина аль-Касама" (существует версия, что "рекомендацию" ему дал Яхья Айяш, известный под кличкой "Инженер"). Через два года он возглавил бригады в секторе Газы, сменив на этом "посту" Уалида Яакеля.

Мухаммад Дэйф считается организатором серии похищений израильских военнослужащих в 90-х годах (его боевиками были захвачены и убиты солдаты и сержанты Нахшон Ваксман, Арье Франкенталь, Шахар Симани и полковник Меир Минц). Именно Дэйф спланировал серию терактов-самоубийств в Иерусалиме и Тель-Авиве в 1994-1997 годах. Он стоял за созданием террористической сети в арабских кварталах Иерусалима.

Дэйф поддерживал связи с руководством ХАМАСа в Иордании, Сирии и Ливане. Он получал финансовую помощь от спонсоров в арабских странах.

В 1996-м, после ликвидации Яхьи Айяша и серии терактов в городах Израиля, Мухаммад Дэйф фактически возглавил боевые организации ХАМАСа на всей территории Палестинской автономии. За ним охотились как израильские, так и палестинские спецслужбы, однако ликвидировать или задержать Дэйфа не удавалось.

В 1997-м палестинские спецслужбы дезинформировали израильтян, сообщив, что Дэйф якобы покинул Газу и находится в Египте, откуда планирует выехать в Алжир.

В 1998-м Дэйф вступил в переговоры с израильскими спецслужбами, через руководителя палестинской службы безопасности Сами Самхадану (брата будущего лидера "Комитетов народного сопротивления" Джамаля Самхаданы, ликвидированного 9 июня 2006 года), он заявил о готовности отказаться от террористической деятельности в обмен на гарантии безопасности. После отказа израильтян вести переговоры на таких условиях, Мухаммад Дэйф на длительное время "лег на дно".

В 2000 году палестинские спецслужбы арестовали Мухаммада Дэйфа. Однако его заключение под стражей было недолгим: сразу после начала "Интифады Аль-Асы" (осень 2000-го) он был отпущен на свободу. В течение многих лет Мухаммад Дэйф тайно управляет действиями боевиков ХАМАСа в секторе Газы.

Израильские военные несколько раз предпринимали попытки его ликвидации, но информация о местонахождении Дэйфа оказывалась ложной или неточной. Лишь в августе 2005-го Дэйф счел возможным сделать первое за многие годы публичное заявление. Почти через полтора года после уничтожения шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза ар-Рантиси, накануне эвакуации еврейских поселений и армейских подразделений из Газы, на видеозаписи он обратился к палестинцам с поздравлениями по поводу крупной победы над "сионистским врагом" и призвал их к продолжению вооруженной борьбы.

По данным израильских спецслужб, операция по нападению на израильских военных в районе КПП "Суфа" и "Керем-Шалом" и похищению военнослужащего (ефрейтора Гилада Шалита) в июне 2006 года была спланирована Мухаммадом Дэйфом. Он продолжает оставаться фактическим лидером боевого крыла ХАМАС, и его влияние возросло после ликвидации Ахмада Джабари израильскими военными осенью 2012 года.

В ночь на 19 августа 2014 года в ходе операции "Нерушимая скала" ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Шейх Радуан города Газа. Целью был Мухаммад Дэйф. Однако в результате атаки погибли 27-летняя Уидад Мустафа Дэйф, жена Мухаммада Дэйфа, а также ее маленькие сын и дочь.

В мае 2021 года ЦАХАЛ вновь предпринял попытки ликвидировать Дэйфа.

В ходе Войны "Железных мечей", начавшейся 7 октября – после вторжения боевиков ХАМАСа из Газы на израильскую территорию, Мухаммад Дэйф является одной из основных целей ЦАХАЛа.

20 декабря 2023 года израильские СМИ сообщили, что в ходе наземной операции в секторе Газы бойцы ЦАХАЛа нашли видеозаписи, на которых запечатлен Мухаммад Дэйф. На одном из них видно, что Дэйф ходит, хотя и прихрамывает. На другом – показано, как он сидит и может нормально двигать руками.

27 декабря 2023 года было объявлено: Мухаммад Дэйф пострадал в результате покушений меньше, чем считалось ранее, в израильских СМИ была опубликована его фотография. На снимке видно, что Мухаммад Дэйф лишился одного глаза. Известно, что он испытывает сложности с передвижением и пользуется инвалидной коляской.

13 июля 2024 года, в ходе войны "Железные мечи", Мухаммад Дэйф был ликвидирован в результате авиаудара по цели в районе Аль-Мауаси, на юге сектора Газы.

Краткая история ликвидаций лидеров арабского террора