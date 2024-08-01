ЦАХАЛ объявил, что лидер боевиков ХАМАСа Мухаммад Дэйф ликвидирован

В четверг, 1 августа, после длительной проверки и изучения разведданных, Армия обороны Израиля объявила, что 13 июля в результате авиаудара по цели в районе Аль-Мауаси, на юге сектора Газы, был ликвидирован лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммад Дэйф.

Сведения о том, что Дэйф скорее всего мертв, публиковались за последние недели в СМИ неоднократно. Однако до сегодняшнего дня ЦАХАЛ не делал официальных заявлений по этому поводу.

Краткая история ликвидаций лидеров арабского террора. Дополнено

Как сообщалось ранее, вместе с Дэйфом был ликвидирован Рафа Саламэ – командир "Батальона Хан-Юнис" террористической организации ХАМАС, который выбрал в качестве временного убежища виллу, располагавшуюся в районе, объявленном ЦАХАЛом гуманитарным – то есть предназначенным для проживание мирных граждан, вынужденных покинуть свои дома в секторе Газы из-за войны, развязанной ХАМАСом 7 октября 2023 года. При этом беженцы жили в палатках, неподалеку от виллы, где скрывались лидеры террористов.

14 июля издание The New York Times публиковало статью Патрика Кингсли и Ронена Бергмана, специализирующихся на материалах о деятельность разведслужб, в которой говорилось о том, что очередной попытке ликвидации Мухаммада Дэйфа в Газе предшествовало тщательное и длительное наблюдение. По сведениям авторов публикации, в течение нескольких недель израильская разведка наблюдала виллой, укрытой среди пальм, на юге сектора Газы (в районе Аль-Мауаси, рядом с лагерем беженцев, неподалеку от Хан-Юниса), в которой поселился с семьей Рафа Саламэ – командир "Батальона Хан-Юнис" террористической организации ХАМАС. Несмотря на наличие информации, удар по цели не наносили, ожидая более значимую цель – Мухаммада Дэйфа, лидера "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа). Три высокопоставленных израильских чиновника подтвердили авторам статьи, что приказ о нанесении удара был отдан после получения оперативной информации о присутствии Дэйфа на вилле. В результате авиаудара были десятки убитых. Среди них, как подтверждали ЦАХАЛ и ШАБАК, был Рафа Саламэ. Но однозначного подтверждения гибели Дэйфа не было до 1 августа.

Мухаммад Дэйф. Краткая биографическая справка

Мухаммад Дэйф (Мухаммад Диаб Ибрагим Дэйф, он же "Абу Халид"), считающийся формальным лидером "Бригад Иззаддина аль-Касама", родился в 1960-м году (по другим данным, в 1963-м) в Хан-Юнисе (юг сектора Газы). Существует версия, что в детстве он был близким другом Мухаммада Дахлана, который впоследствии стал одним из наиболее влиятельных лидеров партии ФАТХ.

В 15-летнем возрасте Дэйф пришел в молодежную организацию при Исламском центре "Аль-Муджма аль-Ислами", который возглавлял будущий духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин. Эта организация существовала под вывеской "спортивной секции".

В 1987 году Мухаммад Дэйф вступил в ряды недавно образованной террористической организации ХАМАС. В 1989-м был арестован службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) за участие в массовых беспорядках.

В 1992-м, вскоре после освобождения, Дэйф вступил в ряды "Бригад Иззаддина аль-Касама" (существует версия, что "рекомендацию" ему дал Яхья Айяш, известный под кличкой "Инженер"). Через два года он возглавил бригады в секторе Газы, сменив на этом "посту" Уалида Яакеля.

Мухаммад Дэйф считается организатором серии похищений израильских военнослужащих в 90-х годах (его боевиками были захвачены и убиты солдаты и сержанты Нахшон Ваксман, Арье Франкенталь, Шахар Симани и полковник Меир Минц). Именно Дэйф спланировал серию терактов-самоубийств в Иерусалиме и Тель-Авиве в 1994-1997 годах. Он стоял за созданием террористической сети в арабских кварталах Иерусалима.

Дэйф поддерживал связи с руководством ХАМАСа в Иордании, Сирии и Ливане. Он получал финансовую помощь от спонсоров в арабских странах.

В 1996-м, после ликвидации Яхьи Айяша и серии терактов в городах Израиля, Мухаммад Дэйф фактически возглавил боевые организации ХАМАСа на всей территории Палестинской автономии. За ним охотились как израильские, так и палестинские спецслужбы, однако ликвидировать или задержать Дэйфа не удавалось.

В 1997-м палестинские спецслужбы дезинформировали израильтян, сообщив, что Дэйф якобы покинул Газу и находится в Египте, откуда планирует выехать в Алжир.

В 1998-м Дэйф вступил в переговоры с израильскими спецслужбами, через руководителя палестинской службы безопасности Сами Самхадану (брата будущего лидера "Комитетов народного сопротивления" Джамаля Самхаданы, ликвидированного 9 июня 2006 года), он заявил о готовности отказаться от террористической деятельности в обмен на гарантии безопасности. После отказа израильтян вести переговоры на таких условиях, Мухаммад Дэйф на длительное время "лег на дно".

В 2000 году палестинские спецслужбы арестовали Мухаммада Дэйфа. Однако его заключение под стражей было недолгим: сразу после начала "Интифады Аль-Асы" (осень 2000-го) он был отпущен на свободу. В течение многих лет Мухаммад Дэйф тайно управляет действиями боевиков ХАМАСа в секторе Газы.

Израильские военные несколько раз предпринимали попытки его ликвидации, но информация о местонахождении Дэйфа оказывалась ложной или неточной. Лишь в августе 2005-го Дэйф счел возможным сделать первое за многие годы публичное заявление. Почти через полтора года после уничтожения шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза ар-Рантиси, накануне эвакуации еврейских поселений и армейских подразделений из Газы, на видеозаписи он обратился к палестинцам с поздравлениями по поводу крупной победы над "сионистским врагом" и призвал их к продолжению вооруженной борьбы.

По данным израильских спецслужб, операция по нападению на израильских военных в районе КПП "Суфа" и "Керем-Шалом" и похищению военнослужащего (ефрейтора Гилада Шалита) в июне 2006 года была спланирована Мухаммадом Дэйфом. Он продолжает оставаться фактическим лидером боевого крыла ХАМАС, и его влияние возросло после ликвидации Ахмада Джабари израильскими военными осенью 2012 года.

В ночь на 19 августа 2014 года в ходе операции "Нерушимая скала" ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Шейх Радуан города Газа. Целью был Мухаммад Дэйф. Однако в результате атаки погибли 27-летняя Уидад Мустафа Дэйф, жена Мухаммада Дэйфа, а также ее маленькие сын и дочь.

В мае 2021 года ЦАХАЛ вновь предпринял попытки ликвидировать Дэйфа.

В ходе Войны "Железных мечей", начавшейся 7 октября – после вторжения боевиков ХАМАСа из Газы на израильскую территорию, Мухаммад Дэйф является одной из основных целей ЦАХАЛа.

20 декабря 2023 года израильские СМИ сообщили, что в ходе наземной операции в секторе Газы бойцы ЦАХАЛа нашли видеозаписи, на которых запечатлен Мухаммад Дэйф. На одном из них видно, что Дэйф ходит, хотя и прихрамывает. На другом – показано, как он сидит и может нормально двигать руками.

27 декабря 2023 года было объявлено: Мухаммад Дэйф пострадал в результате покушений меньше, чем считалось ранее, в израильских СМИ была опубликована его фотография. На снимке видно, что Мухаммад Дэйф лишился одного глаза. Известно, что он испытывает сложности с передвижением и пользуется инвалидной коляской.

13 июля 2024 года, в ходе войны "Железные мечи", Мухаммад Дэйф был ликвидирован в результате авиаудара по цели в районе Аль-Мауаси, на юге сектора Газы.