В Калькилии взорван дом террориста-убийцы

В ночь на 30 января в Калькилии израильскими военными была взорвана квартира террориста Джамаля Абу Ханийи – одного из убийц 67-летнего Амнона Мухтара (был убит 22.6.2024 в Калькилии, куда поехал за покупками).

У Амнона остались жена и пятеро детей. Он был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где продавцы его знали.