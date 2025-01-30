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Израиль

В Калькилии взорван дом террориста-убийцы

время публикации: 30 января 2025 г., 06:48 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 06:53
В Калькилии взорван дом террориста-убийцы
Соцсети

В ночь на 30 января в Калькилии израильскими военными была взорвана квартира террориста Джамаля Абу Ханийи – одного из убийц 67-летнего Амнона Мухтара (был убит 22.6.2024 в Калькилии, куда поехал за покупками).

У Амнона остались жена и пятеро детей. Он был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где продавцы его знали.

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