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Израиль

834 гражданских погибли за год результате войн и терактов. 12 из них – до 7 октября

время публикации: 09 мая 2024 г., 17:26 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 17:26
834 гражданских погибли за год результате войн и терактов. 12 из них – до 7 октября
Edi Israel/Flash90

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") в преддверии Дня Памяти жертв войн и терактов опубликовал данные о количестве погибших в результате вражеских действий. В этом году к скорбной статистике добавилась еще одна категория: похищенные ХАМАСом заложники. Ранее была опубликована статистика о павших военнослужащих и сотрудниках служб безопасности.

С прошлого Дня Памяти в результате вражеских действий были убиты 834 гражданских лица. 12 из них погибли в результате терактов, произошедших до "черной субботы" 7 октября, в том числе Хана Това Файнер Нахенберг, получившая тяжелейшие ранения в результате теракта в пиццерии "Сбарро" в Иерусалиме в 2001 году и с тех пор находившаяся в вегетативном состоянии до самой своей смерти 31 мая 2023 года.

В "черную субботу" 7 октября были убиты 822 гражданских, в том числе 531 мужчина, 291 женщина, 40 детей в возрасте до 18 лет и 68 иностранных граждан. Бойня "черной субботы" оставила 630 сирот, 177 вдов и вдовцов, 1355 человек потеряли братьев или сестер, детей потеряли 693 родителя.

7 октября 2023 года был похищен 201 гражданский (не включая похищенных военнослужащих, сотрудников служб безопасности и бойцов групп самообороны "китот коненут"). 106 из 201 похищенного были возвращены в Израиль. 30 гражданских похищенных были признаны погибшими, семеро из них преданы земле в Израиле. В секторе Газы до сих пор удерживаются – живыми или мертвыми – 132 человека, включая сотрудников служб безопасности и военнослужащих. 65 из этих 132 – гражданские лица.

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