x
30 июля 2025
|
последняя новость: 18:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 18:44
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Нетании задержаны трое подростков, разбивших камнем окно в автобусе

Полиция
Нетания
время публикации: 30 июля 2025 г., 17:40 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 17:40
В Нетании задержаны трое подростков, разбивших камнем окно в автобусе
Пресс-служба полиции Израиля

Следователи по делам несовершеннолетних из отделения полиции в Нетании задержали трех подростков, разбивших камнем окно в автобусе.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что два дня назад в полицию поступила жалоба на то, что на конечной станции автобусов на улице Агнон неизвестные бросали камни и причинили ущерб транспортному средству. Вскоре поступила еще одна жалоба на то, что подростки проникли в комнату отдыха водителей и сломали автомат для прохладительных напитков.

Задержанным подросткам по 15 лет. Они помещены под домашний арест. Расследование против них продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2025

Задержан гражданин Узбекистана, напавший на женщину в Нетании
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

Стрельба в ответ на камни: полиция задержала израильтянина, четырех арабов и двух туристов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

В Самарии израильские военные задержали трех "камнеметателей"