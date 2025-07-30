В Нетании задержаны трое подростков, разбивших камнем окно в автобусе

Следователи по делам несовершеннолетних из отделения полиции в Нетании задержали трех подростков, разбивших камнем окно в автобусе.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что два дня назад в полицию поступила жалоба на то, что на конечной станции автобусов на улице Агнон неизвестные бросали камни и причинили ущерб транспортному средству. Вскоре поступила еще одна жалоба на то, что подростки проникли в комнату отдыха водителей и сломали автомат для прохладительных напитков.

Задержанным подросткам по 15 лет. Они помещены под домашний арест. Расследование против них продолжается.