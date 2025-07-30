Глава CENTCOM посетит Израиль перед тем, как покинуть свой пост
время публикации: 30 июля 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 19:24
Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Майкл Эрик Курилла прибудет 31 июля в Израиль с официальным "прощальным" визитом по приглашению начальника Генштаба генерал-лейтенанта Эяля Замира.
Курилла покидает свой пост в ближайшие недели. Новым главой Центрального командования вооруженных сил США станет вице-адмирал Брэд Купер, нынешний заместитель главы CENTCOM. Как и его предшественник, Купер считается другом Израиля и недругом режима аятолл.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июля 2025
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