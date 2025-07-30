ЦАХАЛ завершил рассылку повесток всем "харедим", подлежащим призыву по закону о срочной службе.

В общей сложности были разосланы 24000 первых повесток представителям в возрасте от 17,5 до 28 лет, ранее не получавшим повестку, и 54000 повесток тем, кто ранее урегулировал получение освобождения от призыва на основе принципа "Торато омануто".

Напомним, что 1 апреля 2024 года истекла последняя отсрочка, продлевавшая отмененный в 2012 году "Закон Таля", и в июне 2024 года БАГАЦ постановил, что ЦАХАЛ обязан призывать молодежь ультраортодоксального сектора на общих основаниях.

Следует отметить, что даты явки на призывной пункт рассредоточены на протяжении всего года.

Лица, не явившиеся по первой повестке, получат вторую повестку, затем третью, предупреждение об аресте, а затем ордер на арест.