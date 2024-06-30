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Израиль

ЦАХАЛ: в результате атаки БПЛА на Голанах ранены 18 военнослужащих, состояние одного из них тяжелое

время публикации: 30 июня 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 22:05
ЦАХАЛ: в результате таки БПЛА на Голанах ранены 18 военнослужащих, состояние одного из них тяжелое
David Cohen/Flash90

Пресс-служба Армии обороны ЦАХАЛа подтвердила сообщение о взрыве на севере Голанских высот беспилотника-камикадзе, запущенного с территории Ливана.

В результате взрыва беспилотника ранены 18 военнослужащих, состояние одного из них тяжелое.

Раненые доставлены в больницу, их семьи уведомлены.

Телеканал "Кан-11" передал, что беспилотники были засечены силами ПВО, была задействована система "Железный купол", но сбить беспилотники не удалось.

Армейская пресс-служба сообщает, что самолеты ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Целями атаки были: наблюдательный пункт "Хизбаллы" в районе районе деревни Маркаба, ракетная установка в деревне Айта аш-Шааб, из которой обстреливались северные районы Израиля.

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