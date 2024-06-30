ЦАХАЛ: в результате атаки БПЛА на Голанах ранены 18 военнослужащих, состояние одного из них тяжелое
время публикации: 30 июня 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 22:05
Пресс-служба Армии обороны ЦАХАЛа подтвердила сообщение о взрыве на севере Голанских высот беспилотника-камикадзе, запущенного с территории Ливана.
В результате взрыва беспилотника ранены 18 военнослужащих, состояние одного из них тяжелое.
Раненые доставлены в больницу, их семьи уведомлены.
Телеканал "Кан-11" передал, что беспилотники были засечены силами ПВО, была задействована система "Железный купол", но сбить беспилотники не удалось.
Армейская пресс-служба сообщает, что самолеты ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Целями атаки были: наблюдательный пункт "Хизбаллы" в районе районе деревни Маркаба, ракетная установка в деревне Айта аш-Шааб, из которой обстреливались северные районы Израиля.