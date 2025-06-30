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Израиль

Мужчина потерял сознание за рулем и врезался в защитное заграждение

ДТП
Мада
Болезни сердца
время публикации: 30 июня 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 16:13
Мужчина потерял сознание за рулем и врезался в защитное заграждение
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 70 лет потерял сознание за рулем на шоссе Аялон неподалеку от развязки Холот, вследствие чего его машина съехала с полосы и врезалась в защитное заграждение. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики обнаружили мужчину без сознания.

Они провели ему реанимацию при помощи дефибриллятора, и восстановив сердцебиение пострадавшего, отправили его в больницу "Каплан" в стабильном состоянии. По всей видимости, у мужчины случился сердечный приступ, и лишь своевременное прибытие скорой помощи спасло его жизнь.

Израиль
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