Мужчина потерял сознание за рулем и врезался в защитное заграждение

Мужчина в возрасте около 70 лет потерял сознание за рулем на шоссе Аялон неподалеку от развязки Холот, вследствие чего его машина съехала с полосы и врезалась в защитное заграждение. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики обнаружили мужчину без сознания.

Они провели ему реанимацию при помощи дефибриллятора, и восстановив сердцебиение пострадавшего, отправили его в больницу "Каплан" в стабильном состоянии. По всей видимости, у мужчины случился сердечный приступ, и лишь своевременное прибытие скорой помощи спасло его жизнь.