Нетаниягу выступил с заявлением в связи с нападениями на военных в округе Биньямин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил насильственные действия, совершенные группой израильтян в округе Биньямин, в ходе которых был причинен ущерб израильским военным и системе обеспечения безопасности.

В заявлении Нетаниягу сказано: "Ни одна цивилизованная страна не может терпеть насильственные и анархические акты поджога военного объекта, повреждения имущества Армии обороны Израиля и нападения на сотрудников службы безопасности гражданами страны. Тот, кто совершает такие действия, подрывает верховенство закона и наносит ущерб стране. Я призываю правоохранительные органы быстро провести расследование и привлечь виновных к ответственности".

При этом Нетаниягу дал высокую оценку еврейским поселенцам в Иудее и Самарии, подчеркнув, что не позволит небольшой группе экстремистов "очернить общину".