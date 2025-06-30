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Израиль

Нетаниягу выступил с заявлением в связи с нападениями на военных в округе Биньямин

Иудея и Самария
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 30 июня 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 12:07
Нетаниягу выступил с заявлением в связи с нападениями на военных в округе Биньямин
Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил насильственные действия, совершенные группой израильтян в округе Биньямин, в ходе которых был причинен ущерб израильским военным и системе обеспечения безопасности.

В заявлении Нетаниягу сказано: "Ни одна цивилизованная страна не может терпеть насильственные и анархические акты поджога военного объекта, повреждения имущества Армии обороны Израиля и нападения на сотрудников службы безопасности гражданами страны. Тот, кто совершает такие действия, подрывает верховенство закона и наносит ущерб стране. Я призываю правоохранительные органы быстро провести расследование и привлечь виновных к ответственности".

При этом Нетаниягу дал высокую оценку еврейским поселенцам в Иудее и Самарии, подчеркнув, что не позволит небольшой группе экстремистов "очернить общину".

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