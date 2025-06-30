Беспорядки возле базы бригады "Биньямин"

Десятки ультраправых активистов вечером 20 июня собрались возле базы бригады "Биньямин", протестуя против применения оружия военными против израильских граждан в ходе последних столкновений около Рамаллы.

Израильские СМИ сообщают, что несколько участников беспорядков пытались прорваться на базу штаба бригады около Бейт-Эля, нападали на военнослужащих, причинили серьезный ущерб нескольким армейским автомобилям.