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Израиль

Беспорядки возле базы бригады "Биньямин"

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 30 июня 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 00:36
Беспорядки возле базы бригады "Биньямин"
Kobi Gideon / FLASH90

Десятки ультраправых активистов вечером 20 июня собрались возле базы бригады "Биньямин", протестуя против применения оружия военными против израильских граждан в ходе последних столкновений около Рамаллы.

Израильские СМИ сообщают, что несколько участников беспорядков пытались прорваться на базу штаба бригады около Бейт-Эля, нападали на военнослужащих, причинили серьезный ущерб нескольким армейским автомобилям.

Израиль
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