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Израиль

Рабочий получил крайне тяжелые травмы, упав с высоты на стройке в Нетании

Несчастные случаи
Мада
Нетания
время публикации: 30 июня 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 14:06
Рабочий получил крайне тяжелые травмы, упав с высоты на стройке в Нетании
Пресс-служба МАДА

Очередная трагедия на строительной площадке: на стройке на улице Хашмонаим в Нетании рабочий упал с большой высоты.

Оказав пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 65 лет, неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в больницу "Ланиадо" в тяжелом состоянии.

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