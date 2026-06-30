Рабочий получил крайне тяжелые травмы, упав с высоты на стройке в Нетании
время публикации: 30 июня 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 14:06
Очередная трагедия на строительной площадке: на стройке на улице Хашмонаим в Нетании рабочий упал с большой высоты.
Оказав пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 65 лет, неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в больницу "Ланиадо" в тяжелом состоянии.
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