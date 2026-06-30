Рабочий получил крайне тяжелые травмы, упав с высоты на стройке в Нетании

Очередная трагедия на строительной площадке: на стройке на улице Хашмонаим в Нетании рабочий упал с большой высоты.

Оказав пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 65 лет, неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в больницу "Ланиадо" в тяжелом состоянии.