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Израиль

В районе Раананы человек попал под поезд, движение поездов приостановлено

Транспорт
Ракевет Исраэль
Несчастные случаи
время публикации: 30 июня 2026 г., 13:45 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 13:59
В районе Раананы человек попал под поезд, движение поездов приостановлено
Avshalom Sassoni/Flash90

"Ракевет Исраэль" сообщает о несчастном случае: человек, вышедший на железнодорожное полотно в нарушение правил безопасности, был сбит проезжавшим поездом на станции "Раанана Даром".

В связи с инцидентом приостановлено движение поездов между станциями Герцлия, Раанана и Кфар-Саба Нордау.

"Маген Давид Адом" сообщает, что в результате инцидента мужчина в возрасте 28 лет получил крайне тяжелые травмы, после оказания неотложной помощи он будет эвакуирован в больницу.

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