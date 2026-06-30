В районе Раананы человек попал под поезд, движение поездов приостановлено

"Ракевет Исраэль" сообщает о несчастном случае: человек, вышедший на железнодорожное полотно в нарушение правил безопасности, был сбит проезжавшим поездом на станции "Раанана Даром".

В связи с инцидентом приостановлено движение поездов между станциями Герцлия, Раанана и Кфар-Саба Нордау.

"Маген Давид Адом" сообщает, что в результате инцидента мужчина в возрасте 28 лет получил крайне тяжелые травмы, после оказания неотложной помощи он будет эвакуирован в больницу.