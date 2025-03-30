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Израиль

Задержан 17-летний житель Тверии, сбивший 6-летнюю девочку и скрывшийся с места ДТП

ДТП
время публикации: 30 марта 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 21:38
Задержан 17-летний житель Тверии, сбивший 6-летнюю девочку и скрывшийся с места ДТП
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Тверии сообщила о задержании водителя, сбившего 6-летнего ребенка и скрывшегося с места аварии. Водителю 17 лет, он является жителем Тверии.

Авария произошла в 19:20 на улице Ицхак Бен-Цви. Парамедики "Маген Давид Адом", оказывавшие пострадавшей первую помощь, оценили травмы, полученные девочкой как средней тяжести. Она была доставлена в больницу "Пория". В связи с ухудшением ее состояния она была переправлена в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что водитель, сбивший ребенка, сам явился в отделение полиции. После его допроса будет принято решение о необходимости продления содержания под стражей.

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