Задержан 17-летний житель Тверии, сбивший 6-летнюю девочку и скрывшийся с места ДТП

Полиция Тверии сообщила о задержании водителя, сбившего 6-летнего ребенка и скрывшегося с места аварии. Водителю 17 лет, он является жителем Тверии.

Авария произошла в 19:20 на улице Ицхак Бен-Цви. Парамедики "Маген Давид Адом", оказывавшие пострадавшей первую помощь, оценили травмы, полученные девочкой как средней тяжести. Она была доставлена в больницу "Пория". В связи с ухудшением ее состояния она была переправлена в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что водитель, сбивший ребенка, сам явился в отделение полиции. После его допроса будет принято решение о необходимости продления содержания под стражей.