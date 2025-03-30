В воскресенье, 30 марта, в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме Биньямин Нетаниягу встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Пресс-служба Нетаниягу сообщила, что сначала лидеры провели встречу за закрытыми дверями, а затем состоялась встреча в расширенном составе.

"Добро пожаловать, премьер-министр Мицотакис, мой дорогой друг Кириакос. Здесь встретились два сине-белых флага. Мы – два древних народа, наша свободная цивилизация зародилась в Афинах и Иерусалиме, у нас общие ценности. Сегодня мы разделяем общие интересы и общие вызовы. Я считаю, что перед нами открываются большие возможности. С нетерпением жду обсудить их с вами. Вы меняете экономику Греции. Мы прошли похожий процесс, наши связи постоянно укрепляются, как и связи множества израильтян, которые путешествуют в Грецию и инвестируют в неё, что свидетельствует о большом доверии. С нетерпением жду возможности обсудить вызовы в сфере безопасности, экономические перспективы и пути расширения возможностей для долгосрочного мира в нашем регионе – знаю, что это то, к чему вы стремитесь", – сказал премьер-министр Израиля, приветствуя гостя.